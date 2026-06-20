Diyarbakır'daki Hilar Mağaraları'nda yoga etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Hilar Mağaraları'nda "Dünya Yoga Günü" kapsamında yoga etkinliği gerçekleştirildi.





Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 60 kadın antrenör bir araya geldi.



12 bin yıllık Hilar Mağaraları'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, yoga eğitmenleri eşliğinde nefes egzersizleri, meditasyon ve yoga yaptı.



Yaklaşık 1,5 saat süren etkinlikte katılımcılar, tarihi atmosferde sağlıklı yaşama dikkati çekti.

