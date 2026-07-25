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        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 21:02 Güncelleme:
        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        İlçeye bağlı Seren Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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