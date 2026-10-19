Fatma Turgut Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin son gününde konser verdi
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, Fatma Turgut konseriyle final yaptı.
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, Fatma Turgut konseriyle final yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalin son gününde sanatçı Turgut, Nevruz Park'ta dün akşam müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.
Turgut, "Pembe Mezarlık" gibi sevilen şarkılarıyla hayranlarının karşısına çıktı.
Parkı dolduran müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek konser coşkusuna ortak oldu.
Fatma Turgut'un sahne aldığı konserle Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin dokuz günlük programı sona erdi.
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