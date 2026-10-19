Fatma Turgut Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin son gününde konser verdi

Parkı dolduran müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek konser coşkusuna ortak oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalin son gününde sanatçı Turgut, Nevruz Park'ta dün akşam müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.

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