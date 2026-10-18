"Gül Kokan Şehir: Diyarbakır" projesi hazırlandı

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamlığı "Gül Kokan Şehir: Diyarbakır" projesini hazırladı.

Yenişehir Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakamlığın Diyarbakır'ın kültürel mirasını muhafaza etmek, Dicle Nehri kıyısındaki doğal alanları koruyarak vatandaşların kullanımına kazandırmak ve yerel üretimi desteklemek amacıyla "Gül Kokan Şehir: Diyarbakır" projesini hazırladığı belirtildi.

Kaymakam Yunus Ataman'ın Yeni Fakülte Köprüsü, Dicle ve Feritköşk mahalleleri ile Dicle Nehri arasında kalan alanda incelemeler gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, hazırlık çalışmaları kapsamında Kaymakam Ataman başkanlığında Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Özdemir, Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Erdal Seven, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Kudret Berekatoğlu ile ilgililerin bir araya gelerek, projeyi değerlendirdikleri belirtildi.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Proje kapsamında, öncelikle söz konusu alanın amacı dışında kullanımının tamamen engellenmesi ve Diyarbakır'ın kültürel kimliğinin önemli simgelerinden biri olan Muhammediye Gülü'nün yetiştirilmesi projenin temel hedefleri arasında yer alıyor. Bölgede yetiştirilecek güllerin kamu kurumları ve okul bahçeleri ile caddelerde değerlendirilmesi, ayrıca vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtılması planlanıyor. Böylece Diyarbakır'da gül kültürünün yaşatılması ve şehrin farklı noktalarında yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Projenin bir diğer önemli ayağını ise bölgede vatandaşlarımız tarafından sürdürülen meyve ve sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi oluşturuyor. İlgili kurumların teknik bilgi, eğitim ve tarımsal destekleriyle üretimin daha verimli hale getirilmesi, ürün kalitesinin ve üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Bu sayede vatandaşlarımızın kendi ihtiyaçlarını karşılamalarının yanı sıra ihtiyaç fazlası ürünlerini satışa sunarak aile ekonomilerine ilave gelir sağlamalarının önü açılıyor."

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Proje ile Dicle Nehri'nin doğal güzelliklerinin korunması ve vatandaşların burada vakit geçirebilecekleri alanların geliştirilmesinin de hedeflendiği kaydedilen açıklamada, "Bu doğrultuda, mevcut ağaç ve bitki örtüsünün gelişimini destekleyecek çalışmaların yapılması ve bölgede kuş gözlem kulelerinin oluşturulması planlanıyor. Böylece alanın doğal zenginliklerinin korunmasının yanı sıra doğa gözlemi ve çevre bilincinin geliştirilmesine de katkı sunulması amaçlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Ataman, projenin Yenişehir Kaymakamlığı öncülüğünde ilgili kurumların işbirliğiyle yürütülecek çalışmalarla hayata geçirileceğini belirtti.

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Ataman, projenin Diyarbakır'ın doğal ve kültürel zenginliğine katkı sunmasını ve bölgedeki üreticilere yeni imkanlar sağlamasını temenni ederek, hayırlı olmasını diledi.