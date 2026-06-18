Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri GÜNCELLEME - Diyarbakır'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 21:51 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kırsal Kıyı Mahallesi'nde öğle saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 15 personel, 2 arazöz ve 1 yangına ilk müdahale aracı ile bazı belediyelerin itfaiye ekiplerinin desteğiyle müdahalede bulundu.

        Yerleşim yerinden uzak olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Cemil Tugay CHP'den istifa etti
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        Filenin Sultanları, Fransa'yı devirdi!
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        ABD ordusu uygulanan ablukayı kaldırdı
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        Güney Afrika'dan Çekya'ya çelme!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        14 dokunulmazlık dosyası Meclis'te
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Thuram'dan G.Saray ve transfer kararı!
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        Test sonuçları açıklandı
        Test sonuçları açıklandı
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        70 milyon liralık ceza
        70 milyon liralık ceza
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında ç...
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında ç...
        Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının eski eşi de bağlama çaldı
        Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının eski eşi de bağlama çaldı
        Çüngüş'te çiftçilere tarım aletleri hibe edildi
        Çüngüş'te çiftçilere tarım aletleri hibe edildi
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü
        Diyarbakır'da çıkan anız ve örtü yangınına müdahale ediliyor
        Diyarbakır'da çıkan anız ve örtü yangınına müdahale ediliyor
        Diyarbakır'da ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Diyarbakır'da ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor