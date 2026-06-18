GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında çıkan anız ve örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında çıkan anız ve örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırsal Ballıbaba Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız ve örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 10 personel ve 2 arazöz, 1 yangına ilk müdahale aracı ile bazı belediyelerin itfaiye ekipleri, jandarma personeli ve mahalle sakinleri yangına müdahalede bulundu.
Yerleşim yerinden uzak olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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