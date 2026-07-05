GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Kırsal Geçit Mahallesi yakınlarında bulunan Mırgan Yaylası'nda sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 15 personel, arazöz ve 3 ilk müdahale aracı ile bazı belediyelerin itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangına müdahale edildi.



Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.



Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

