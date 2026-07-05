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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 11:17 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kırsal Geçit Mahallesi yakınlarında bulunan Mırgan Yaylası'nda sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 15 personel, arazöz ve 3 ilk müdahale aracı ile bazı belediyelerin itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangına müdahale edildi.

        Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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