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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 62 yaşındaki kadın bulundu

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 62 yaşındaki Kıymet Altunbaş, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:48 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kayıp olarak aranan 62 yaşındaki kadın bulundu

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 62 yaşındaki Kıymet Altunbaş, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

        İlçe merkezinde yaşayan Altunbaş'ın önceki gün saat 19.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunmasının ardından jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

        Ekiplerin çalışması sonucu kadın, ilçe merkezine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Akpiyar mevkisinde bulundu.

        Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Altunbaş, gerekli kontrollerin yapılması için Çüngüş Devlet Hastanesine götürüldü.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 12 Kasım'dan beri haber alınamayan Altunbaş için yürütülen arama çalışmalarına AFAD İnsansız Hava Aracı Ekibi'nin de katıldığı belirtildi.

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        Arama çalışmalarının hem karadan hem havadan sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Ekibimiz, müdürlüğümüze ait arama dronu ile gün boyunca bölgede havadan tarama yaptı. Vatandaşımız sabah saatlerinde sağ olarak bulundu ve ilgili birimlerce kontrolleri yapıldı. Arama çalışmalarında emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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