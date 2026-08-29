Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri GÜNCELLEME - Diyarbakır'da ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında çıkan örtü ve orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 18:35 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında çıkan örtü ve orman yangını söndürüldü.

        Kırsal Üçbasamak Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 9 personel, 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 7 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        Murat Koparan’ın ölümünde yeni gelişme
        O sürücü tutuklandı
        O sürücü tutuklandı
        Yılmaz’a silahlı saldırıda sıcak gelişme
        Yılmaz’a silahlı saldırıda sıcak gelişme
        Galatasaray'dan stoper hamlesi!
        Galatasaray'dan stoper hamlesi!
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Annesini öldürüp konteynere attı
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        İsveç'te evlendiler
        İsveç'te evlendiler
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Kardiyolog uyardı: Mucizevi bir besin ve karışım yok
        Kardiyolog uyardı: Mucizevi bir besin ve karışım yok

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Diyarbakır'da yaklaşık 400 dönüm alanı küle çeviren yangın kontrol altına a...
        Diyarbakır'da yaklaşık 400 dönüm alanı küle çeviren yangın kontrol altına a...
        Motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Diyarbakır'da örtü yangını
        Diyarbakır'da örtü yangını
        Yıldırım düşen ağılda 21 koyun öldü
        Yıldırım düşen ağılda 21 koyun öldü
        Ceylan Karavil Park AVM'de Hot Wheels heyecanı
        Ceylan Karavil Park AVM'de Hot Wheels heyecanı