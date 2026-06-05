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        GÜNCELLEME - Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanık Nevzat Bahtiyar ve Güran'ın akrabaları arasında çıkan kavgada, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 20:12 Güncelleme:
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        GÜNCELLEME - Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanık Nevzat Bahtiyar ve Güran'ın akrabaları arasında çıkan kavgada, 6 kişi yaralandı.

        Merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada, darp sonucu M.A.K. (17), F.K. (17), F.K. (14), R.K. (59), V.B. (48) ve H.B. (21) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, M.B'nin (16) de aralarında bulunduğu 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekiplerince bir evin çatısında yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


        - Narin Güran cinayeti

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

        Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi için bozmuştu.

        Mahkeme heyeti, 16 Nisan'da yeniden yargılanan komşu Nevzat Bahtiyar'ın "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapse çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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