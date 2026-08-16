İçişleri Bakanı Çiftçi, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

Bakan Çiftçi'ye ziyaretlerinde, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer ve MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan eşlik etti.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne geçen Bakan Çiftçi, burada Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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