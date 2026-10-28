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        Jandarma ekiplerinin çalışmalarında gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

        Diyarbakır'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Jandarma ekiplerinin çalışmalarında gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

        Diyarbakır'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ile ve ilçelerde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet kapsamında, yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildiği belirtildi.

        Açıklamada, yapılan operasyonlarda 32 olay meydana geldiği, 32 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, operasyonlar neticesinde 5 bin 367 paket kaçak sigara, 625 adet puro, 340 paket ısıtılmış tütün mamulü, 128 adet elektronik sigara, 48 adet sigara kağıdı, 35 kilo kaçak türün ve 31 adet termos ele geçirildiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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