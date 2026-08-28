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        Narin Güran'ın ölümüne ilişkin belgeselle ilgili soruşturmada 31 kişinin finansal hareketleri incelenecek

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerini konu alan belgeselle ilgili başlattığı soruşturmada, 31 kişinin finansal hareketlerinin tespit edilmesini talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 20:46 Güncelleme:
        Narin Güran'ın ölümüne ilişkin belgeselle ilgili soruşturmada 31 kişinin finansal hareketleri incelenecek

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerini konu alan belgeselle ilgili başlattığı soruşturmada, 31 kişinin finansal hareketlerinin tespit edilmesini talep etti.

        "Şeytantepe" belgeselinin "Narin Güran ile ilgili soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu, yargı kararını ve soruşturmada görev yapan jandarma personeli ile adli makamları hedef aldığı" gerekçesiyle Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) başvurusu üzerine, Başsavcılıkça başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Başsavcılık, Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yargılama sürecine ilişkin yürütüldüğü değerlendirilen dezenformasyon faaliyetleri ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamındaki soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) yazı gönderdi.

        Başsavcılıkça MASAK'a gönderilen yazıda, 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.

        Soruşturmanın, şüphelilerin bağlantıları, para hareketleri ve dezenformasyon faaliyetlerinin finansal boyutunun tespitine yönelik sürdürüldüğü, elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre soruşturmanın kapsamının ve hakkında işlem yapılacak kişi sayısının belirleneceği öğrenildi.

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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

        Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararını, "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle bozmasının ardından yeniden yargılanan Bahtiyar, "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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