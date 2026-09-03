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        Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırıya ilişkin soruşturma

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırıda bulunulması ve ardından çıkan arbedede 2 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada​​​​​​​ gözaltına alınan 4'ü adli kontrol şartıyla 7 kişi serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırıya ilişkin soruşturma

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırıda bulunulması ve ardından çıkan arbedede 2 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada​​​​​​​ gözaltına alınan 4'ü adli kontrol şartıyla 7 kişi serbest bırakıldı

        Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor karşılaşması için 31 Ağustos'ta kente gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan bir otobüsün Ergani ilçesinden geçişi sırasında taşlı saldırıya uğraması ve ardından çıkan arbedede 2 kişinin yaralanmasına ilişkin Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.K. (54), İ.K. (54), H.K. (21), E.Y. (23), M.M.Ü. (23), R.G. (18) ile H.İ'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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        Adliyeye çıkarılan M.M.Ü, R.G. ve H.İ. savcılıktaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, D.K, H.K, E.Y. ve İ.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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