Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırıya ilişkin soruşturma

Adliyeye çıkarılan M.M.Ü, R.G. ve H.İ. savcılıktaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, D.K, H.K, E.Y. ve İ.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor karşılaşması için 31 Ağustos'ta kente gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan bir otobüsün Ergani ilçesinden geçişi sırasında taşlı saldırıya uğraması ve ardından çıkan arbedede 2 kişinin yaralanmasına ilişkin Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

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