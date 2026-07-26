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        Türk Kızılaydan Diyarbakır'da bağcılık eğitimleri

        Türk Kızılay Sur Şubesi ile GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAP UTAEM) iş birliğinde yürütülen "Hilalin Gölgesinde Bağlar Yeniden Yeşeriyor" projesi kapsamında bağcılık eğitimleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Türk Kızılaydan Diyarbakır'da bağcılık eğitimleri

        Türk Kızılay Sur Şubesi ile GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAP UTAEM) iş birliğinde yürütülen "Hilalin Gölgesinde Bağlar Yeniden Yeşeriyor" projesi kapsamında bağcılık eğitimleri başladı.

        Proje kapsamında düzenlenen eğitimlerde, katılımcılara bağ tesisi, asmanın morfolojik yapısı, aşılı fidan yetiştiriciliği, budama, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele ile hasat ve muhafaza yöntemleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

        Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, projenin yalnızca bir eğitim faaliyeti olmadığını belirterek, çalışmayla aynı zamanda bölgenin tarımsal kalkınmasına katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

        Diyarbakır'ın köklü bir bağcılık geleneğine sahip olduğunu ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:

        "Hilalin Gölgesinde Bağlar Yeniden Yeşeriyor projesiyle bu mirası yeniden canlandırmayı, üreticilerimizin bilgi ve tecrübelerini modern tarım uygulamalarıyla desteklemeyi hedefliyoruz. Amacımız yalnızca eğitim vermek değil, üreticilerimizin daha bilinçli, verimli ve sürdürülebilir üretim yapmalarına katkı sağlamaktır."

        Eğitimlerde teorik bilgilerin uygulama alanlarında pekiştirildiğini belirten Sönmez, üreticilerin doğru bağ tesisi kurulumu, budama, bitki besleme ve hastalıklarla mücadele konularında uzmanlardan eğitim aldığını ifade etti.

        Sönmez, eğitimlerin belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceğini kaydetti.



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