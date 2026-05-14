Vali Murat Zorluoğlu Çermik ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Çermik ilçesinde incelemelerde bulundu.



Vali Zorluoğlu, kaymakamlık, adliye ve belediyeye gerçekleştirdiği ziyarette, ilçede yürütülen kamu hizmetleri, güvenlik çalışmaları ve devam eden kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.



Ziyarette, ilçenin gelişimine katkı sunacak çalışmalar, yerel hizmetlerin etkinliği ve kurumlar arası iş birliği konuları değerlendirildi.





İlçedeki esnaf ve vatandaşlarla da görüşen Zorluoğlu, talep ve önerilerini dinledi.





Zorluoğlu, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Çermik Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali alanını da ziyaret etti.



Fuar stantlarını gezen Zorluoğlu, organizasyonun içeriği ve etkinlikler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

