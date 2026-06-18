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        Van'daki tıp fakültesi öğrencileri kadavra üzerinde eğitim görmek için Diyarbakır'a geldi

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) kadavralar üzerinde uygulamalı eğitim gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Van'daki tıp fakültesi öğrencileri kadavra üzerinde eğitim görmek için Diyarbakır'a geldi

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) kadavralar üzerinde uygulamalı eğitim gördü.

        DÜ Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vatan Kavak tarafından hazırlanan ve DÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce onaylanan "Kadavra Uygulama ve Araştırma Projesi" kapsamında 13 yıl önce üniversitede kadavra laboratuvarı kuruldu.

        Laboratuvar için 13 yıl önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden kadavra temin edildi. Yine ABD'den iki yıl önce 1, bu yıl da 2 kadavra getirildi.

        Bu sayede Tıp Fakültesi öğrencileri laboratuvarda kadavralar üzerinde eğitim alıyor.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile DÜ rektörlükleri arasında yapılan protokolle de yaklaşık 50 öğrenci, Diyarbakır'a gelerek laboratuvarda Prof. Dr. Vatan Kavak tarafından kadavralar üzerinde verilen eğitime katıldı.

        - "Öğrenciler damara, sinire, organa dokunacak ve onları hissedecek"

        Prof. Dr. Kavak, AA muhabirine, protokol kapsamında Van'dan gelen öğrencilere kadavra üzerinde eğitim verdiğini belirterek, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kadavra olmadığı için öğrencilerin Diyarbakır'a geldiğini söyledi.

        Maket ve kadavra üzerinde verilen eğitimin çok farklı olduğunu anlatan Kavak, şunları kaydetti:

        "Bugün burada beyni görecekler. Karın boşluğundaki organları anlattım. Öğrencilerimiz kadavra üzerinde eğitim aldıkları zaman damara, sinire, organa dokunacak ve onları hissedecek. Aletleri nasıl kullandığını ve diseksiyon tekniğini öğrenecek. Bu eğitimler kliniklere gittiklerinde canlı insan üzerinde uygulama yaparken hatayı minimuma indirmek için yapılıyor.


        Kadavra eğitimi çok önemlidir. Maket asla kadavra eğitiminin yerini tutamaz. Sanal kadavra bile kadavra eğitiminin yerini tutamaz. Kadavra eğitimi öğrenciler için her anlamda çok faydalı. İleride bu gençlerin her biri kendi alanında uzman olacak. Kadavra gören ve görmeyen bir cerrah arasında fark olacak. Bunlar ileride çok maharetli hekimler olacak. Talep olması durumunda diğer tıp fakültesi öğrencilerine de kadavra üzerinde eğitim verebiliriz."

        - "Eğitimimize büyük katkıları olacak"

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Hişar Bolluk da Van'da anatomi eğitimlerini maket üzerinde, kadavra eğitimini de ilk olarak Dicle Üniversitesi'nde gördüklerini söyledi.

        Kadavra üzerinde eğitim görmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Bolluk, şunları aktardı:

        "Merak vardı. Burada görünce eğitimimize daha iyi katkı sağlayacağını fark ettik. Makette gördüğümüz eğitim bizi bir noktada gerçeklikten uzaklaştırabiliyor. Ama burada kadavrayla gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle gerçek hastaya müdahale etmiş oluyoruz. İnsan vücudunu tanıyoruz. Bu yüzden mesleki gelişimimize katkı sağlayacağını düşünüyorum."

        Birinci sınıf öğrencisi Nisanur Yüksekler ise ilk defa bir kadavra üzerinde eğitim gördüğü için hem mutlu hem de heyecanlı olduğunu anlattı.


        Maket üzerinde aldıkları eğitim ile kadavra üzerindeki eğitimin çok farklı olduğunu vurgulayan Yüksekler, "Üniversitemizde maalesef kadavra bulunmuyor. Genelde maket üzerinden veya çizimler üzerinden eğitim görüyoruz. Benim için güzel deneyimdi ve ilerideki mesleğim için de mutlaka artıları olacağını düşünüyorum. Kadavra sonuç olarak gerçek bir insanın bedeni. Eğitimimize büyük katkıları olacak. O yüzden de Dicle Üniversitesine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Birinci sınıf öğrencisi Abdulsamet Kurt da tıp eğitiminde anatominin çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Anatomi öncelikle bütün hastalıkların temelinde bilmemiz gereken bir ders. Anatomiyi ne kadar iyi öğrenirsek o kadar hastalıklar üzerinden iyi yorum yapabiliriz. O yüzden anatomiyi çok iyi öğrenmemiz lazım. Anatomiyi de en iyi kadavra üzerinde öğreneceğimiz için kadavra eğitimi almak bizim için çok iyi oldu. Bu eğitim için 300 kilometre değil, 500 kilometre de gidebilirdik. Eğitimi aldığımız için çok mutluyuz. Bir daha olsa bir daha geliriz. Bize destek ve yardımcı olan hocalarımıza teşekkür ederiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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