Yeşilay sayesinde 21 yıllık bağımlılığından kurtulup, hayatına yeni bir sayfa açtı

AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da genç yaşlarda başladığı madde bağımlılığından aldığı desteklerle 21 yıl sonra kurtulan 43 yaşındaki R.Y, yaşamına yeni bir yön verdi.





Kentte yaşayan R.Y, arkadaşlarının da etkisiyle 22 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladı.



Bu süreçte evlenen ve 4 çocuğu dünyaya gelen R.Y, madde kullanımı nedeniyle ailesi ve çevresiyle sorunlar yaşadı.



Yaşadığı sıkıntılı süreçten kurtulmaya karar veren R.Y, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) bir süre tedavi gördü ancak kısa zaman sonra yeniden madde kullanmaya başladı.



Yaklaşık iki yıl önce tekrar AMATEM'e başvuran ve yatarak tedavi gören R.Y, ardından Kayapınar Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) de destek aldı.



Bu sayede madde bağımlılığından kurtulmayı başaran R.Y, yarım kalan eğitimini sürdürürken bir yandan da bir fabrikada çalışmaya başladı.



- "Hayatım hep huzursuzluk içerisinde geçti"



R.Y, AA muhabirine, uyuşturucu madde kullanımına arkadaş ortamında başladığını belirterek, "Bir sefer" diye başladığını ancak adeta bataklığa saplandığını söyledi.



Madde kullanımından 21 yıl kurtulamadığını ifade eden R.Y, yaşadığı sıkıntılı süreçleri şöyle anlattı:



"Hep üzüntülüydüm. Maddenin etkisiyle hep çocuklarıma kızardım, hayatım hep huzursuzluk içerisinde geçti. Hep aklımda madde vardı. Maddenin etkisiyle hep çocuklarıma kızıyor, arkadaşlarımı, ailemi üzüyordum. Ailemle mutlu günler geçiremedim. Kardeşim hastaneye yatmamı önerdi, kararlı olduğum için yattım. 15 gün sonra bir daha da ağzıma almadım. AMATEM'den destek alırken Yeşilay'dan gelen uzmanlarla da tanıştım. Yeşilay'da birçok atölye çalışmasına katıldım, müzik, resim ve spor çalışmaları yaptık. Uzmanlar benimle konuşuyor, bana güç ve destek veriyorlardı. Hangi çizgide yürümem gerektiğini söylüyorlardı, ben de onları dinliyordum. Bana güzel yollar gösterdiler ve bu yolları takip ettim. İlkokuldan sonra okumadığım için açık öğretime kaydımı yaptırdım."



- "Ben bıraktıysam herkesin bırakabileceğine inanıyorum"



R.Y, madde bağımlısı bireylere destek almalarını önererek, bağımlılığından kurtulduktan sonra değişen hayatına ilişkin şunları kaydetti:



"21 yıl kullandığım uyuşturucudan kurtuldum. Maddeyi bıraktığım için aldığım nefesten, yediğim yemekten ve içtiğim çaydan tat alıyorum. Hayatıma yeni bir sayfa açtım. Ailemle zaman geçirmekten zevk alıyorum. Her gün annemi arayarak dualarını alıyorum. Öğrenimimi sürdürmek için ders çalışıyorum. Bir fabrikada çalışıyorum, ailemle mutluyum. Ben bıraktıysam herkesin bırakabileceğine inanıyorum."



YEDAM'da sosyal hizmet uzmanı Elif Cemre ise merkezlerinde alkol, madde, tütün, kumar ve internet bağımlılığı bulunan 12 yaş ve üzeri bireylere destek sağladıklarını belirtti.



Danışanlara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sunduklarını ifade eden Cemre, "Merkezimizde el sanatları ve müzik atölyemiz bulunuyor. Danışanlarımızla görüşmeler yapıyoruz. Aynı zamanda sahada da danışanlarımızı desteklemeye çalışıyoruz. Bazen danışan yeterli motivasyona sahip olmayabiliyor. Burada ailelerine yönelik de hizmetimiz var. Bağımlıların yakınlarına destek sunmamız için aileleri de bize başvurabilirler. Tıbbi destek için de onları yönlendiriyor, onlara motivasyon kazandırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

