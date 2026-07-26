AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Düzce İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Muhalefet partileri kavgayla, butlan ile birbirlerini mahkemeye vererek türlü entrikalarla birbirlerini yiyorlar. Milletin sorunlarını değil kendi iç meselelerini konuşuyorlar. Vatandaşın derdine çözüm üretmek yok." dedi.



Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Düzce'ye gelen Kaya, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Beyköy beldesi Çalıcuma köyündeki babaevini ziyaret etti.



Şehidin babası Ramazan ve annesi Hanife Baysan ile sohbet eden Kaya, anne Baysan'a çiçek verdi.



Buradan Düzce Valiliği'ne geçen Kaya, Vali Mehmet Makas tarafından karşılandı.





Yöresel kıyafetli çocukların çiçek verdiği Kaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Makas ile görüştü.



Ziyaretlerde Kaya'ya, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer de eşlik etti.



- "Seçimler sandıkta, gönüller ise teşkilatlar aracılığıyla kazanılır"



Daha sonra Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Düzce İl Başkanlığı Temmuz Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Kaya, burada yaptığı konuşmada, partinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 14 Ağustos'ta 81 ilde vefat eden teşkilat mensupları için mevlit programı düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.



AK Parti'yi güçlü kılan unsurun dava için fedakarca çalışan teşkilat mensupları olduğunu dile getiren Kaya, partide birlik ve beraberliğin esas olduğunu, seçimlerin sandıkta, gönüllerin ise teşkilatlar aracılığıyla kazanıldığını ifade etti.



Dünyanın adeta yeniden şekillendiğini, uluslararası dengelerin yeniden kurulduğunu ve yakın coğrafyada da "sınırlar yeniden çizilsin diye" büyük savaşlar, büyük mücadeleler olduğuna değinen Kaya, şöyle devam etti:



"İran, Orta Doğu ateş çemberi. Kuveyt, Bahreyn her gün füzelerle, savaş en sıcak haliyle yanı başımızda. Bu kadar büyük savaşın yanı başımızda sürdüğü bir dönemde Türkiye istikrarlı şekilde büyümesine, güçlenmesine devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki NATO Zirvesi Türkiye'nin dünyada güçlü rolünü bir kez daha pekiştirdi. Türkiye'nin dünyadaki önemini bir kez daha tüm dünyanın gözü önüne sermiş oldu."



Kaya, muhalefetin koltuk kavgasıyla gündemi meşgul ettiğini savunarak, AK Parti'nin marka projelerinin örneklerinin hayata geçirildiği Düzce Belediyesinin eser ve hizmet belediyeciliğinde örnek uygulamalara imza attığını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya mazlumlarının haklarını savunan ve Türkiye'nin vicdanını uluslararası alanda temsil eden bir lider olduğunu söyleyen Kaya, Türkiye'nin, Erdoğan'ın liderliğinde Somali'den Arakan'a dünyanın farklı bölgelerinde insani krizler karşısında mazlumlara destek verdiğini vurguladı.



- "Türkiye Yüzyılı demek güçlü aile demek, güçlü toplum demek"



Kaya, 15 Temmuz'un sadece darbe teşebbüsü değil, bir işgal girişimi olduğuna işaret ederek, o gece milletin birlik ve beraberliğiyle darbe girişiminin bertaraf edildiğini, meydanlara çıkan vatandaşlara minnet duyduklarını ifade etti.



Türkiye'nin gönül coğrafyasına karşı da sorumlulukları bulunduğunu vurgulayan Kaya, büyük ve güçlü bir ülke olarak eski yeni demeden toplumun tüm kesimlerinin gönlünü kazanmaya ve ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini anlattı.



Kaya, muhalefete yönelik eleştirilerde bulunarak, sözlerine şöyle devam etti:





"Muhalefet partileri kavgayla, butlan ile birbirlerini mahkemeye vererek türlü entrikalarla birbirlerini yiyorlar. Milletin sorunlarını değil kendi iç meselelerini konuşuyorlar. Vatandaşın derdine çözüm üretmek yok.



Hapisteki bir eski belediye başkanını 'adayımız' deyip ilan ederek milyarlarca dolar, bu millete hizmet için alınmış krediler çalınmış. Millete hizmet için gelen paralar çalınmış. Hırsızlığın, arsızlığın doruk noktası maalesef orada. Türkiye'nin geleceği adına hiçbir şey yok. Onun için sevgili kardeşlerim biz AK Parti olarak kendimize bakacağız. Biz eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz."



Kaya, "Türkiye Yüzyılı" hedefinin sadece ekonomik büyüklüğü ifade etmediğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Türkiye Yüzyılı demek güçlü aile demek, güçlü toplum demek. Biz inanıyoruz ki ailelerimizi güçlü kılmazsak toplum güçlenemez. Yine güçlü şehirler demek, üreten Türkiye demek. Terörden arındırılmış terörsüz bir Türkiye demek ve terörsüz bir bölge demek. Allah'ın izniyle huzurun, kardeşliğin, dayanışmanın hakim olduğu bir Türkiye demek. İnşallah milletimizle birlikte el ele, gönül gönüle terörsüz Türkiye sürecini de başarıyla tamamlayacağız. Sonra da terörsüz bölge hedefimizi gerçekleştireceğiz.



Bunun ne kadar önemli olduğunu yanı başımızda süren Orta Doğu'daki çatışmalarda bir kez daha gördük. Eğer İran'da terör örgütlerini işin içine sokabilselerdi bugün yanı başımızda çok daha büyük bir kriz olacaktı. Bu başlattığımız sürecin başarıya ulaşmasının ne kadar önemli olduğunu Orta Doğu'da yaşanan bu savaşta bir kez daha görmüş olduk. Bir oyun çevirmek istediler ama başaramadılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, Cumhur İttifakı'nın kararlılığıyla bu süreci de Allah'ın izniyle başarıya kavuşturacağız."



Milletvekili Keşir, Türkiye'nin çevresindeki gelişmelere rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda güven duyulan bir ülke konumuna gelindiğini vurgulayarak, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana hizmet siyaseti anlayışıyla hareket ettiğini ve teşkilatta birlik ile dayanışmanın esas olduğunu söyledi.



Milletvekili Öztürk de teşkilat mensuplarıyla yol arkadaşlığı yapmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen davada teşkilatın desteğinin en büyük güç kaynağı olduğunu kaydetti.



Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'de büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek, kentin tarihindeki en büyük içme suyu altyapı yatırımını hayata geçirmeleri dolayısıyla 50 yıl içme suyu altyapısına ilişkin sorun yaşanmayacağını bildirdi.



Yeni Parti'nin kuruluşuna da değinen Özlü, muhalefetin program ve hedef ortaya koyamadığını savunarak, kendilerinin Düzce'de birlik, beraberlik içerisinde çalıştıklarını söyledi.



Hasan Şengüloğlu da danışma meclislerinin, istişarenin, kardeşliğin ve teşkilat ruhunun en güçlü şekilde yaşandığı, muhasebenin yapıldığı, yeni hedeflerin belirlendiği, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği önemli buluşmalar olduğunu ifade etti.



AK Parti eski Düzce Milletvekili Celal Erbay ise Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ve AK Parti teşkilatlarının çalışmalarıyla uluslararası alanda söz sahibi bir konuma ulaştığını kaydetti.



Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

