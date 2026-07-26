Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Düzce'de ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 22:59 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Düzce'de ziyaretlerde bulundu.


        Kaya, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Düzce İl Başkanlığı Temmuz Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından Darıyeri Mengencik köyünü ziyaret etti.


        Burada köy kahvesinde vatandaşlarla buluşan Kaya, çay içerek sohbet etti.


        Kaya, köyde yaşayan demans ve alzheimer hastası 90 yaşındaki Leman Yavuz'u, AK Parti Düzce İl Teşkilatı'nın destekleriyle yapılan evinde ziyaret etti.


        Burada Yavuz ile bir süre sohbet eden Kaya, sağlık durumu ve yaşam koşulları hakkında köy muhtarı ve yakınlarından bilgi aldı.


        Kaya, daha sonra Musababa köyünde genç çiftçi Bilal Köse tarafından 60 dönüm arazi üzerinde kurulan yaban mersini, ahududu ve frenk üzümü bahçesini gezdi.


        Kaya, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, Gümüşova ilçesine bağlı Ardınçdibi köyü AK Parti Teşkilatı Köy Başkanı Ömer Gönül'ün yakınlarına da taziye ziyaretinde bulundu.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        İran'dan Ukrayna'ya sert cevap: Cevapsız kalmayacak
        İran'dan Ukrayna'ya sert cevap: Cevapsız kalmayacak
        Mezarlıkta dehşet! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Mezarlıkta dehşet! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Dernizde kaybolan 4 kişiden 3'ü ölü bulundu
        Dernizde kaybolan 4 kişiden 3'ü ölü bulundu
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Çekya Cumhurbaşkanı Pavel foto muhabiri oldu!
        Çekya Cumhurbaşkanı Pavel foto muhabiri oldu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Kaya: Türkiye masada oyun kuran bir ülke olarak Sayın Cumhurbaş...
        AK Parti'li Kaya: Türkiye masada oyun kuran bir ülke olarak Sayın Cumhurbaş...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Düzce İl Danışma Meclisi Toplantısı'...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Düzce İl Danışma Meclisi Toplantısı'...
        Düzce'nin kuzey bölgesini besleyecek baraj yapılacak Düzce Belediye Başkanı...
        Düzce'nin kuzey bölgesini besleyecek baraj yapılacak Düzce Belediye Başkanı...
        Cumayeri Belediyesi'nden gıda imalathanelerine sıkı denetim
        Cumayeri Belediyesi'nden gıda imalathanelerine sıkı denetim
        Düzce'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu Kenevir bitkileri ve fişekler el...
        Düzce'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu Kenevir bitkileri ve fişekler el...
        93 Harbi'nde göç eden muhacirlerin torunları kültürlerini kurdukları müzede...
        93 Harbi'nde göç eden muhacirlerin torunları kültürlerini kurdukları müzede...