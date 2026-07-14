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        Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde emniyet şeridinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 20:16 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde emniyet şeridinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden O.M. (36) idaresindeki 34 CEB 853 plakalı hafif ticari araca, Sarıçökek mevkisinde emniyet şeridinde durakladığı esnada aynı yönde ilerleyen M.G. (43) yönetimindeki 33 BFL 90 plakalı hafif ticari araç çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada, 33 BFL 90 plakalı aracın sürücüsü ile yolcular N.G (37), B.G. (17) ve M.G. (13) yaralandı.

        Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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