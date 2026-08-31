Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Asırlık çantı evlerinin bulunduğu tarihi mahalle kadınların emeğiyle renkleniyor

        Asırlık çantı evlerinin bulunduğu tarihi mahalle kadınların emeğiyle renkleniyor

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaklaşık 200 yıllık çantı evlerinin bulunduğu tarihi mahallede 13 yıldır hizmet veren yöresel çarşı, üretime katılarak aile ekonomilerine katkı sunan kadınların gücünü simgeliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Asırlık çantı evlerinin bulunduğu tarihi mahalle kadınların emeğiyle renkleniyor

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaklaşık 200 yıllık çantı evlerinin bulunduğu tarihi mahallede 13 yıldır hizmet veren yöresel çarşı, üretime katılarak aile ekonomilerine katkı sunan kadınların gücünü simgeliyor.

        İlçede 1955 yılına kadar çarşı merkezi olarak bilinen Yukarı Mahalle'de, geçmişe ışık tutan 150-200 yıllık cumbalı (yapıda sokağa çıkıntı yapmış, binanın ön cephesine yaslanan payandalarla desteklenen oda bölmesi) ve tahtaların birbirine geçirilmesiyle çivi kullanılmadan inşa edilen "çantı" evler bulunuyor.

        Yöre kadınlarının el birliği ve Akçakoca Belediyesinin de desteğiyle 2013'te tarihi mahalleyi geleceğe taşımak ve kadın istihdamını artırmak için bölgede yöresel çarşı oluşturuldu. Bu kapsamda tarihi evlerin giriş katlarında ve önlerinde kadınların el emeğiyle hazırladığı yöresel yiyecekler, hediyelik eşyalar ve çeşitli el sanatları ürünlerinin sergilenip satışa sunulduğu dükkan ve stantlar kuruldu.

        REKLAM

        Başlangıçta birkaç işletmenin bulunduğu çarşı, 2018'de Akçakoca Tarihi Mahalle ve Çevresi Kültür Dayanışma Turizm Derneği çatısı altında dernekleşerek yıllar içinde kadınların üretim ve ticaret hayatına katıldığı önemli bir merkez haline geldi. Yaklaşık 13 yıl önce 2-3 kişinin dükkan işlettiği çarşıda bugün yaklaşık 250 kadın üretim yaparak gelir elde ediyor.

        Çarşı, geçmişin nostaljik havasını yansıtan, duvarları rengarenk ve dokulu dükkanları ve dar sokaklarıyla Karadeniz kıyısındaki ilçenin turizm değerini de artırıyor.

        Dernek Başkanı Hanife Nilüfer Karabıyık, AA muhabirine, Yukarı Mahalle'nin 1955'e kadar yerli halkın yaşadığı, belediye ve çarşının yer aldığı ilçenin ilk merkezi olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Geçmişteki çarşıyı canlandırmak için 13 yıl önce kadınların el birliğiyle harekete geçtiklerini anlatan Karabıyık, "O dönemde haftanın bir günü sadece kadınların açtığı bir çarşıymış. Biz onu canlandırmak istedik. 13 yıldır devam eden bir kadın çarşısı. İçimizdeki erkekler ya eşlerimiz ya arkadaşlarımız yani aileden insanlar. Dışarıdan çok fazla kişinin girmediği hep kadınlara istihdam sağlanan bir çarşı. Üreten bir çarşı, tüketici bir çarşı değil." diye konuştu.

        Karabıyık, çarşının zamanla büyüdüğüne işaret ederek, "13 yıl öncesinde 2-3 kişi derken artık büyümüş bir çarşı. Eskiden 5 dakikada gezip bitirebileceğiniz çarşıda artık size 2,5 saat gerekiyor." dedi.

        REKLAM

        Çarşının, yöre halkının el emeklerini sergileyerek satışını gerçekleştirdiği birçok dükkan ve standa ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Karabıyık, şöyle devam etti:

        "Burada 15 yemek işletmesi var. Yemek dediğimiz de normal lokanta yemeği değil sadece yöresel yemekler. Mancarlı gözleme, melengücceği gibi coğrafi işaretli tatlı ve yemeklerimizin yanı sıra laz böreği, mantı, makarna yiyebileceğiniz 15 yöresel mutfak. Bunların haricinde 20 dükkanda da hediyelik eşya üretenler, seramik ve ahşap sanatçıları, gümüşçüler gibi farklı sektörden kadınlar yer alıyor. Onun dışında 55 de stantlarımız var. Bu stantlarımızda da el emeği ürünlerimiz var."

        REKLAM

        - "Ortalama 200 kadın burada kendi parasını kazanıyor"

        Karabıyık, çarşının üretim gücü ve kadın istihdamıyla ön plana çıktığına işaret ederek, "Çarşımızda olmak için farklı olmanız gerekiyor, buralı olmalısınız ve yüzde 80'ini kendiniz üretmelisiniz. Yüzde 20 de takviye yani yaptığınız şeylere yardımcı ürünler almalısınız. O yüzden burası üretici bir çarşı. Yaz döneminde buradan 250 kadın ekmek yiyor aileleriyle beraber. Kış dönemini de katarsak ortalama 200 kadın burada kendi parasını kazanıyor ve bunların birçoğu şimdiye kadar kendi parasını kazanmamış kadınlar. Çarşımız normalinde hafta sonları açık ama yaz döneminde de açık olan işletmelerimiz var." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Bölgedeki çantı evlerin iç dokuları ve cumbalarıyla 200 yıllık tarihi geleceğe taşıdığını vurgulayan Karabıyık, hayata geçirmeyi planladıkları butik otelleşme süreciyle tarihi çarşının daha da gelişeceğini sözlerine ekledi.

        - "Hem sosyalleşiyorum hem de aile ekonomime katkıda bulunuyorum"

        Evli ve 2 çocuk annesi Güler Kiremitçi de evinde hobi olarak başladığı Japonya kökenli amigurumi işleme sanatını Yukarı Mahalle'deki dükkanında mesleğe dönüştürdüğünü söyledi.

        Kiremitçi, "Şimdi burada emeklerimi hem sergiliyorum hem sosyalleşiyorum hem de aile ekonomime katkıda bulunuyorum." dedi.

        Yaklaşık bir yıl önce tarihi mahallede takı tasarımına yönelik dükkan açtığını anlatan evli ve iki çocuk annesi İlknur Gümüş, "Önceden hobi olarak başladım. Yaptıklarım artık eve sığmayınca böyle bir mekan arayışı içine girdim. Oldukça da güzel gidiyor şu anda. Boncuğun her türünden takı tasarlıyorum ve sadece bir tane yapıyorum, kişiye özel olmasını istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        İşsizlik verileri açıklandı
        İşsizlik verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Beyaz sanıyorduk ama renkliydiler!
        Beyaz sanıyorduk ama renkliydiler!
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Düzce'de "30 Ağustos Zafer Bayramı" resepsiyonu
        Düzce'de "30 Ağustos Zafer Bayramı" resepsiyonu
        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Düzce'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Düzce'de 6 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
        Düzce'de 6 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
        Zaferin 104. yılında komandolardan nefes kesen gösteri
        Zaferin 104. yılında komandolardan nefes kesen gösteri
        Düzce Valisi Makas'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Düzce Valisi Makas'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Düzce'de 2 kilometrelik parkurda "Zafer" için koştular
        Düzce'de 2 kilometrelik parkurda "Zafer" için koştular