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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yıl dönümünde köy çeşmesinden ayran akıtıldı

        Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yıl dönümünde köy çeşmesinden ayran akıtıldı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla, ayran içtiği Gümüşova ilçesi Selamlar köyünde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yıl dönümünde köy çeşmesinden ayran akıtıldı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla, ayran içtiği Gümüşova ilçesi Selamlar köyünde tören düzenlendi.

        Tören, Vali Mehmet Makas ve protokol üyelerinin Düzce Belediyesi Mehter Takımı eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başladı.

        Köy meydanına kadar yürüyen Vali Makas ve katılımcılar, Atatürk'ün burada ayran içmesinin anısına 200 yıllık çeşmeden akıtılan ayrandan içti.

        Mehter takımının gösteri sunduğu programda konuşan Makas, Atatürk'ün 18 Temmuz 1934'te köyü ziyaret ettiğini belirterek, "Sizlerle tekrar o günü birlikte anmaktan müthiş keyif duyuyorum. Hakikaten güzel bir karşılama." dedi.

        Konuşmaların ardından köydeki "Atatürk Müzesi" gezildi. Vali Makas, müzedeki ziyaret defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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