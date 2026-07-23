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        Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Bolu Dağı'nın Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkileri ile Düzce kesiminde yer alan Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek ve Heyelan mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Yer yer sağanak geçişlerinin de olduğu bölgede sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

        Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sis ve yağışa karşı dikkatli seyretmeleri, takip mesafesini korumaları ve yavaş seyretmeleri konusunda uyardı.

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