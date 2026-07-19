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        Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Düzce'de devam etti.


        Sezon hazırlıklarının ilk etabını 15 Temmuz'da Bolu'da tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, dün Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girdi.


        Yeşil-beyazlılar, dün akşam yapılan tek antrenmanı, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde 5'e 2 top kapma, pas, pres ve dar alan oyunlarıyla tamamladı.


        Futbolcular, sabah antrenmanına ise ısınma, açma-germe hareketleriyle başladı.


        İdman, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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