Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Düzce'de devam etti. Sezon hazırlıklarının ilk etabını 15 Temmuz'da Bolu'da tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, dün Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girdi. Yeşil-beyazlılar, dün akşam yapılan tek antrenmanı, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde 5'e 2 top kapma, pas, pres ve dar alan oyunlarıyla tamamladı. Futbolcular, sabah antrenmanına ise ısınma, açma-germe hareketleriyle başladı. İdman, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla sona erdi.

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