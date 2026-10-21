Çarşı dükkanları Düzceli yatırımcıların beğenisine sunuldu Başkan Özlü'den kuyumcu esnafına çağrı: "Buranın kuyumcular çarşısı olmasını çok arzu ediyorum" "Bu projeyi yaparken asla ve kat'a rant düşünmedik"

Düzce'nin kent kimliğine değer katacak Cedidiye Kent Meydanı 2. Etap Projesi kapsamında yapımı tamamlanma aşamasına gelen 51 çarşı dükkanı, düzenlenen tanıtım programıyla yatırımcıların beğenisine sunuldu. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Ben buranın Düzce için bir kuyumcular çarşısı olmasını çok arzu ediyorum. İnşallah çağrılarımız karşılık bulur. Burası için bir fırsat var. Düzceli kardeşlerimizin bu fırsatı değerlendirmelerini temenni ediyoruz" dedi.

Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen Cedidiye Kent Meydanı Projesi'nin ikinci etabında, belediye iştiraki Beltaş tarafından inşa edilen çarşı dükkanlarının iş adamlarına tanıtılması amacıyla tanıtım programı düzenlendi. Başkan Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde Cedidiye Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Vali Mehmet Makas, Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

REKLAM

Cami mimarisiyle uyumlu şekilde tasarlanan, büyüklükleri 26 ile 50 metrekare arasında değişen ve bodrum katları bulunan toplam 51 dükkanın yer aldığı projede, bugüne kadar 14 dükkanın satışı gerçekleştirildi, 1 dükkan ise Türkiye Diyanet Vakfı'na tahsis edildi. Kalan 36 dükkanın Düzceli yatırımcılar ve iş adamlarına tanıtıldığı programda, Beltaş Genel Müdürü Erdem Yılmaz tarafından katılımcılara iş yerlerinin özellikleri hakkında bilgi verildi. Yılmaz, "Alana dört yandan giriş mevcut. 47 dükkanın içi ve dışı bitmiş durumda. 15 günlük süre içerisinde geri kalanını tamamlayarak, tapuları vermeye hazır hale getiriyoruz" dedi.

REKLAM

Tanıtım programı, Cedidiye Kent Meydanı 2. Etap Projesi kapsamında inşa edilen iş yerlerini anlatan tanıtım videolarının izlenmesiyle başladı. Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

"Yaklaşık 10 ayda tamamlamış olduk"

Başkan Faruk Özlü, temel atma töreni 14 Şubat 2026'da gerçekleştirilen projenin 5 Kasım 2026'da tamamlanmasının planlandığını belirterek, "Yaklaşık 10 ayda camimeydançarşı konseptindeki bir projeyi tamamlamış olduk. Bu belki, Düzce'de işler yavaş gidiyor, belediye az çalışıyor diyenler varsa onlara bir cevap niteliği taşıyor" dedi.

Projenin uygulanması sürecinde yapılan itirazları hatırlatan Başkan Özlü, "Bu projeyi yaparken ‘Yaptırmayız, yıktırmayız' diyenler, yürüyüş yapanlar oldu. ‘Bu adam yepyeni binayı yıkıyor, yepyeni bina yıkılır mı, kamu zararı vardır' diye konuşmalar oldu. Biz bu projeyi yaparken asla ve kata rant düşünmedik, buradan bir kazanç elde etmeyi düşünmedik. Projenin olduğu yerin arsası Milli Emlak'ındı. Takaslarla biz burayı belediyeye satın aldık" dedi.

REKLAM

Proje kapsamında Cedidiye Camii'nin minarelerinin yenilendiğini, gece konduvari yapıların kaldırılarak cami mimarisi ile uyumlu çarşı dükkanları inşa edildiğini ve belediye binasının bulunduğu arazinin Milli Emlak'tan takaslarla satın alındığını kaydeden Başkan Özlü, "Düzce'de küçük bir Süleymaniye, küçük bir Selimiye oluşturmayı hayal ettik. Bu projede kamu zararı değil, kamu yararı var. Bu projeden elde edeceğimiz gelirlerle burayı yapıyoruz. Burası için belediye bütçemizden çıkan bir tek kuruş para yoktur. Burası kendi kendini finanse eden bir projedir. İkincisi, bir anıt eser yapıyoruz. İnşaatı devam ediyor, kısa zamanda bitireceğiz. Üçüncüsü, asfalt döküyoruz. Bu proje, kendi dışındaki birtakım faaliyetlerimizi de finanse eden bir proje olmuştur. Çok akıllı bir projedir" dedi.

REKLAM

Projeyi camiyi kapatmayacak şekilde hazırladıklarını vurgulayan Özlü, "Caminin silüetine asla ve kat'a bir gölge düşmemesini arzu ettik. Burayı iki katlı yapabilirdik. Alışveriş merkezi de yapabilirdik. Bunları tercih etmedik. Burası, camimeydançarşı konseptinde Düzce'ye değer katacak bir projedir" şeklinde konuştu.

"Kuyumcular çarşısı olmasını çok arzu ediyorum"

Projenin ikinci etabında toplam 51 dükkan bulunduğunu hatırlatan Başkan Özlü, özellikle kuyumcu esnafına çağrıda bulunarak, "Ben buranın Düzce için bir kuyumcular çarşısı olmasını çok arzu ediyorum. İnşallah çağrılarımız karşılık bulur" dedi.

REKLAM

Ayın sonuna kadar dükkan fiyatlarını sabit tutacaklarını, 1 Kasım'dan itibaren ise fiyatların değişeceğini belirten Başkan Özlü, şunları söyledi:

"Gerçekten ne yaptıysak bir öncekinden daha güzelini yapıyoruz. Bunları yapmaya da devam edeceğiz. Bize bazen serzenişte bulunuyorlar. ‘Düzceliler varken neden dışarıdan birilerine dükkan sattınız' diyorlar. Burası için bir fırsat var. Düzceli kardeşlerimizin bu fırsatı değerlendirmelerini temenni ediyoruz. Sonra dışarıdan birilerine sattığımızda hiç kimse bizi suçlamasın, yadırgamasın."

"Şehre imza atan, uyumlu bir ekip görüyoruz"

Vali Mehmet Makas kısa bir sürede, büyük bir hızla Cedidiye Meydanı'na bir kimlik kazandırıldığını kaydederek, "Şehirler mekanları ile anılır, mekanları ile de kimliklerine kavuşur. Şu an yapılan yatırımlarla şehre bir kimlik kazandırılıyor. Marifet iltifata tabidir. Ben başkanımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Sadece Cedidiye Meydanı ile değil, anıt eserlerle, yapılan kütüphanelerle, millet bahçeleriyle, Asar çayının düzenlenmesiyle, insanların önünde fotoğraf çektiği çok güzel mekanlar oluştu. İnşallah ben devamının geleceğine de inanıyorum. Aslolan az kaynakla çok iş yapabilmektir. Devlet büyüklerimizin bize ‘yerel kaynakları kullanın, kaynaklarınızı üretin' tarzında telkinleri olur. Burada yapılan yatırımla 34 tane yatırımın finanse edildiğini görebilmekteyiz. Ben o noktada da kendilerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

REKLAM

"Şehrin yeni kimlik mekanları oluşuyor"

Milletvekili Ayşe Keşir de Cedidiye Kent Meydanı Projesi'ni ilk günden itibaren takip ettiğini belirterek, "Şehrin yeni kimlik mekanı bunlar. Şehrül emin olmak da bunu gerektirir. Pek çok yerde imzanız var. Ama burası da camimeydan ve çarşı konsepti açısından adeta büyükşehirlerle, Osmanlı yadigarı şehirlerle öykünen çok nezih bir mekan oldu. İmzanızı attınız tekrar şehre. Burada epey bir yer satılmış. Kalan dükkanlar da inşallah bu akşam yeni sahiplerini bulur. Biz deprem şehriyiz. O anlamda da burada güvenli bir bölge oluştu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

REKLAM

"Düzce'nin imzası diyebileceğimiz eserlerden biri"

Milletvekili Ercan Öztürk ise, Cedidiye Kent Meydanı 2. Etap Projesi'nin şehre kimlik kazandıran önemli yatırımlardan biri olduğunu belirterek, iş adamlarının ve gayrimenkul sahiplerinin de şehirdeki güzelleşme çalışmalarına katkı sunması gerektiğini söyledi. Millet Bahçesi, Asar Kemer Parkı ve Cedidiye Kent Meydanı gibi projelerin Düzce'nin gelişimine katkı sağladığını belirten Öztürk, yeni çarşıda dükkan sahibi olacak esnafa bol ve bereketli kazançlar diledi.

"Düzce, güzel mekanlarıyla anılan bir şehir haline geliyor"

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise ailesinin bölgede uzun yıllardır esnaflık yaptığını belirterek, Cedidiye çevresinin geçmişini ve geçirdiği değişimi yakından bildiğini söyledi.

REKLAM

Düzce'nin son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla önemli bir gelişim gösterdiğini dile getiren Şengüloğlu, Asar Kemer Parkı, Millet Bahçesi ve Cedidiye Kent Meydanı projelerinin şehrin görünümünü değiştirdiğini ifade etti.

Cedidiye Kent Meydanı'nın simge yapılardan biri haline geldiğini belirten Şengüloğlu, "Zaten şehrimiz çok güzeldi. Ama böyle güzel dokunuşlarla dünya standartlarının üzerinde bir noktaya gelmeye başladı. Çok teşekkür ediyoruz sayın belediye başkanımıza. Sizin emeğiniz çok büyük bu işlerde. Projenin hazırlanmasında, buranın inşa edilme sürecinde, satışından bugüne gelmesine kadar emeği geçen birçok arkadaşımız var. Onların da emeklerine çok teşekkür ediyorum. Burası simge bir yapı haline geldi. Düzce'mize hayırlı olsun. İnşallah buradan işyeri alan sahiplerine de bol bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Cami mimarisiyle uyumlu çarşısı ve meydan düzenlemesiyle şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri olması hedeflenen Cedidiye Kent Meydanı 2. Etap Projesi'nin lansman programı, katılımcıların projeyi yerinde incelemesinin ardından sona erdi.