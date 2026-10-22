Devam eden projeler haftalık değerlendiriliyor

Düzce Valiliğinde, il genelinde yürütülen çalışmaların ve planlanan projelerin değerlendirildiği haftalık toplantı gerçekleştirildi. Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen toplantıya vali yardımcıları katıldı. Toplantıda, Düzce genelinde devam eden projelerin mevcut durumu ve planlama aşamasındaki çalışmalar ele alındı. Vali Mehmet Makas, yürütülen faaliyetlerin ilerleyişi ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında vali yardımcılarından bilgi aldı. Toplantıda, kent genelindeki çalışmaların takibi ve planlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

– Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen haftalık değerlendirme toplantısında, kent genelinde devam eden ve planlama aşamasında bulunan projeler ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.