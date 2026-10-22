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        Devam eden projeler haftalık değerlendiriliyor

        – Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen haftalık değerlendirme toplantısında, kent genelinde devam eden ve planlama aşamasında bulunan projeler ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Devam eden projeler haftalık değerlendiriliyor

        – Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen haftalık değerlendirme toplantısında, kent genelinde devam eden ve planlama aşamasında bulunan projeler ele alındı.

        Düzce Valiliğinde, il genelinde yürütülen çalışmaların ve planlanan projelerin değerlendirildiği haftalık toplantı gerçekleştirildi. Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen toplantıya vali yardımcıları katıldı. Toplantıda, Düzce genelinde devam eden projelerin mevcut durumu ve planlama aşamasındaki çalışmalar ele alındı. Vali Mehmet Makas, yürütülen faaliyetlerin ilerleyişi ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında vali yardımcılarından bilgi aldı. Toplantıda, kent genelindeki çalışmaların takibi ve planlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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