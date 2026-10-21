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        DTSO'dan aidat açıklaması

        Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine gönderilen aidat bildirimlerinin seçim süreciyle bağlantılı olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi. Oda yönetimi, bildirimlerin ödeme döneminin sona ermesine 10 gün kala üyeleri bilgilendirmek ve gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yapıldığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:22 Güncelleme:
        DTSO'dan aidat açıklaması

        Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine gönderilen aidat bildirimlerinin seçim süreciyle bağlantılı olduğu yönündeki iddialara açıklık getirdi. Oda yönetimi, bildirimlerin ödeme döneminin sona ermesine 10 gün kala üyeleri bilgilendirmek ve gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yapıldığını duyurdu.

        Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Muhasebe Müdürlüğü, üyelerine gönderilen yıllık ve munzam aidat bildirimleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı. Açıklamada, aidat bildirimlerinin oda seçimleriyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı. 5174 sayılı Kanun’un 24 ve 25’inci maddeleri kapsamında oda üyelerinin yıllık ve munzam aidat ödeme yükümlülüğü bulunduğu hatırlatıldı. Söz konusu aidatların iki eşit taksit halinde ödendiği belirtilirken, 2026 yılı ilk taksitinin son ödeme tarihinin 30 Haziran, ikinci taksitinin son ödeme tarihinin ise 31 Ekim olduğu ifade edildi.

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        Bildirimlerin amacı gecikmeleri önlemek

        Bazı basın organlarında yer alan iddialara da değinilen açıklamada, aidat bildirimlerinin seçim süreciyle bağlantılı olmadığı belirtildi. Üyelerin ödeme yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla, aidat dönemlerinin bitimine 10 gün kala çeşitli iletişim kanalları üzerinden bildirim yapıldığı kaydedildi.

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