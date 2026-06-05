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        Düzce "Hava Sporları Gençler-Yıldızlar Türkiye Birinciliği" yarışmalarına ev sahipliği yapıyor

        "Hava Sporları Gençler-Yıldızlar Türkiye Birinciliği" yarışmaları, Düzce'de gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 15:00 Güncelleme:
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        Düzce "Hava Sporları Gençler-Yıldızlar Türkiye Birinciliği" yarışmalarına ev sahipliği yapıyor

        "Hava Sporları Gençler-Yıldızlar Türkiye Birinciliği" yarışmaları, Düzce'de gerçekleştiriliyor.

        2025-26 okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen ve 2 Haziran'da başlayan etkinliğe, 16 ilden 69 takım, 505 sporcu katılıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Bahçeşehir Spor Salonu ve Gölyaka Kültür Park alanında düzenlenen organizasyonda katılımcılar, model uçak, model planör ve roket branşlarında mücadele ediyor.

        Gençler ve yıldızlar kategorilerinde kız ve erkek sporcuların katılımıyla düzenlenen yarışmaların genç sporcuların hava sporlarına ilgisini artırmasının yanı sıra kentin spor turizmine de katkı sağlaması bekleniyor.

        Bugün sona erecek yarışmalarda dereceye giren sporculara ve takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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