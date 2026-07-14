Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Düzce Valisi Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Makas mesajında, 15 Temmuz'da terör örgütü FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde olduklarını hatırlattı.



15 Temmuz'un birlik ve beraberlik duygusuyla, milli iradeye sahip çıkma adına FETÖ'ye karşı yüksek sesle "İrade Bizim, Zafer Bizim" diyenlerin günü olduğunu belirten Makas, "15 Temmuz, fedakarlıklarıyla karanlık geceyi aydınlık sabaha ulaştıran kahramanların günüdür. 15 Temmuz, milletin silahlarının yine millete çevrildiği gece, çıplak ellerle ihanete 'dur' denilen gündür. O gece, aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin onurlu duruşu ve dünyada eşi benzeri görülmemiş cesaretiyle hain darbe girişimi akamete uğratılmıştır." ifadelerini kullandı.



Makas, 15 Temmuz'da sadece darbe girişiminin yaşanmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Aynı zamanda milletin iradesine, demokrasiye ve Cumhuriyete karşı yapılan ihanet girişimiydi. Bu hain FETÖ kalkışmasına karşı, 7'den 70'e tüm milletimiz tek yürek olarak sokaklara dökülmüş, canı pahasına vatanını ve istikbalini savunmuştur. O gece Türk milleti tüm dünyaya, demokrasiye karşı olan bağlılığını canı pahasına göstermiştir. Bağımsızlık ve milli birliğin değerini, kahramanca tavırla gösteren milletimiz, bu ruhu başta FETÖ ve benzeri terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdide karşı her daim canlı tutmaya devam edecektir. Aziz Türk milleti, o hain gecede vatanı, bayrağı ve milleti uğruna şehadet şerbetini içen Ömer Halisdemir'i, Cennet Yiğit'i, Kübra Doğanay'ı ve 251 aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacaktır."



- "Milletimiz, vatan hainlerine geçit vermedi"



Keşir de 15 Temmuz'un milletin tüm dünyada örnek gösterilen destana imza attığı milli birlik ve kararlılığın yıl dönümü olduğunu kaydetti.



Milletin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşu ve demokrasi mücadelesini saygı ve gururla andığını belirten Keşir, şu ifadeleri kullandı:



"O gece milletimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu kararlılıkla demokrasi destanı yazdı. Silahlara, tanklara, uçaklara göğsünü siper etti. 'Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.' diyerek canları pahasına vatan savunmasına geçen milletimiz, vatan hainlerine geçit vermedi. Gazi meclisimizin bombalandığı, birçok kamu kurumlarımızın silahlarla tarandığı o gece, milli birlik ve beraberliğimizin asla bozulamayacağını tıpkı Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Sayın cumhurbaşkanımız demokrasiye olan inançla dimdik durarak, bizler, milletimizin emanetine sahip çıkarak TBMM'de, milyonlar sokak ve meydanlarda hainlere karşı tek vücut olduk."



Özlü de Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 gecesinde tarihinin en karanlık ihanetlerinden biriyle karşı karşıya kaldığını belirterek, karanlık gecenin aynı zamanda Türk milletinin destan yazdığı, iradesine ve demokrasisine sahip çıktığı şanlı bir direnişin de miladı olduğunu anlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hain darbe girişiminin büyük hezimetle sonuçlandığını anımsatan Özlü, "Düzce'mizin evladı şehit Ufuk Baysan başta olmak üzere, bu darbe girişimi esnasında hayatlarını kaybeden 251 şehidimizi rahmetle, minnetle anıyor, gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum. Onların fedakarlıkları sayesinde bugün huzur ve istikrar içinde yaşıyor, yarınlarımıza daha güçlü bakabiliyoruz." ifadesini kullandı.



