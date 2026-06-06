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        Düzce'de "3. İpekyolu Trail Koşusu" düzenlendi

        Düzce'de "3. İpekyolu Trail Koşusu" 28 şehirden 210 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 12:57 Güncelleme:
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        Düzce'de "3. İpekyolu Trail Koşusu" düzenlendi

        Düzce'de "3. İpekyolu Trail Koşusu" 28 şehirden 210 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Etkinlik, Düzce Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Düzce ve Çilimli belediyelerinin işbirliğinde Konuralp bölgesinde düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nin önünde oluşturulan başlangıç noktasında sporculara başarılar dileyerek koşunun startını verdi.

        Biri 20, diğeri 13 kilometreden oluşan 2 parkurda yaş ve cinsiyete göre farklı kategorilerde düzenlenen organizasyona 28 şehirden katılan 210 sporcu, antik kentteki bitiş çizgisine varabilmek için kıyasıya yarıştı.

        Yarışmacılar, 13 kilometrelik parkurda, Hatipli Ketenciler, Kemer Kasım, Düzce Üniversitesi ve Konuralp güzergahını, 20 kilometrelik parkurda ise Roma Köprüsü, Çalılık, Kaymakçı ve Yenivakıf mevkilerini izleyerek bölgedeki tarihi zenginliklere de şahitlik etti.

        Güzergah boyunca emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sporculara eşlik etti.

        Yarışlarda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya, kupa, plaket ve para ödülü verildi.

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