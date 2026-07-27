Düzce'de av tüfeğiyle vurulan kadının ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kadının ölümüne ilişkin 1 zanlı tutuklandı.
Giriş: 27.07.2026 - 18:41 Güncelleme:
Düzce'nin Yığılca ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kadının ölümüne ilişkin 1 zanlı tutuklandı.
Kocaoğlu köyündeki tarlada arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada dün yengesi Saime K'yi (64) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yaşar K'nin (76) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Yığılca Adliyesine sevk edilen Yaşar K, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
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