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        Düzce'de av tüfeğiyle vurulan kadının ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        ​​​​​​​Düzce'nin Yığılca ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kadının ölümüne ilişkin 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 18:41 Güncelleme:
        Düzce'de av tüfeğiyle vurulan kadının ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        ​​​​​​​Düzce'nin Yığılca ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kadının ölümüne ilişkin 1 zanlı tutuklandı.

        Kocaoğlu köyündeki tarlada arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada dün yengesi Saime K'yi (64) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yaşar K'nin (76) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Yığılca Adliyesine sevk edilen Yaşar K, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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