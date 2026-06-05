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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de kara yoluna inen ayı ve 2 yavrusu görüntülendi

        Düzce'de kara yoluna inen ayı ve 2 yavrusu görüntülendi

        Düzce'de kara yoluna inen ayı ve 2 yavrusu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 13:56 Güncelleme:
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        Düzce'de kara yoluna inen ayı ve 2 yavrusu görüntülendi

        Düzce'de kara yoluna inen ayı ve 2 yavrusu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Yığılca ilçesine bağlı Geriş köyü yoluna anne ayı ve 2 yavrusu indi.

        Bir süre yolda ilerledikten sonra koşmaya başlayan anne ayı ve yavruları, daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

        Bu anlar, otomobilleriyle bölgeden geçenler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

        Görüntülerde, bir otomobildeki kişilerin ayılara "Korkma ayı kardeş." diye seslendiği duyuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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