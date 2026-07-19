Düzce'de kazara silahla vurulduğu iddia edilen genç öldü

Düzce'de inşaat işçilerinin kaldığı evde kazara vurulduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti. İddiaya göre, Karaca Mahallesi Volkan Sokak'ta inşaat işçilerinin kaldığı evde M.C.U'nun elindeki silah kazara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, arkadaşı Yunus Salih K'ye (20) isabet etti. M.C.U'nun haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. M.C.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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