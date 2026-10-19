Düzce'de kıraathanenin çatısında çıkan yangını itfaiye söndürdü

Düzce'de kıraathanenin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kalıcı Konutlar Bölgesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathanenin sac malzemeyle kaplı çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çıkan yoğun duman ve alevleri fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye 4 itfaiye aracı ve 1 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin bir kısmı kıraathanenin giriş kısmından yangına müdahale etmeye çalıştı.

Çatı kısmına çıkan itfaiye erleri ise sac malzemeyi makineyle keserek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bölgeyi yoğun dumanın kapladığı yangında işletmenin çatı kısmında geniş çapta hasar oluştu.