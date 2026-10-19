Düzce'de offroad tutkunlarının sonbahar turu kar safarisine dönüştü
Düzce'de sonbahar turu düzenleyen offroad tutkunları, kentin yüksek kesimlerinde yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Düzce'de sonbahar turu düzenleyen offroad tutkunları, kentin yüksek kesimlerinde yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) üyesi 50 kişi, kent merkezinden arazi araçlarıyla konvoy halinde Beyköy beldesine bağlı Odayeri Yaylası'na çıktı.
Adrenalin dolu anlar yaşayan safari tutkunlarının sonbahar renkleri eşliğinde yapmayı planladıkları tur, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla kar safarisine dönüştü.
Maceraseverler, gezi sırasında zaman zaman zor anlar da yaşadı.
Yollardaki engelleri kendi çabalarıyla aşan grup, Tortul Yaylası üzerinden kent merkezine döndü.
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