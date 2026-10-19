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        Düzce'de offroad tutkunlarının sonbahar turu kar safarisine dönüştü

        Düzce'de sonbahar turu düzenleyen offroad tutkunları, kentin yüksek kesimlerinde yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 07:46 Güncelleme:
        Düzce'de offroad tutkunlarının sonbahar turu kar safarisine dönüştü

        Düzce'de sonbahar turu düzenleyen offroad tutkunları, kentin yüksek kesimlerinde yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) üyesi 50 kişi, kent merkezinden arazi araçlarıyla konvoy halinde Beyköy beldesine bağlı Odayeri Yaylası'na çıktı.

        Adrenalin dolu anlar yaşayan safari tutkunlarının sonbahar renkleri eşliğinde yapmayı planladıkları tur, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla kar safarisine dönüştü.

        Maceraseverler, gezi sırasında zaman zaman zor anlar da yaşadı.

        Yollardaki engelleri kendi çabalarıyla aşan grup, Tortul Yaylası üzerinden kent merkezine döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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