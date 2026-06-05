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        Düzce'de şarampole devrilen çekicinin sürücüsü öldü

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde şarampole devrilen çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 18:51 Güncelleme:
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        Düzce'de şarampole devrilen çekicinin sürücüsü öldü

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde şarampole devrilen çekicinin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hüseyin Bölük idaresindeki 16 ABB 068 plakalı çekici, Mengen köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı.

        Yığılca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bölük, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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