Düzce'de sis altında kalan yaylalar havadan görüntülendi
Sis altında kalan Düzce'deki yaylalar dronla görüntülendi.
Giriş: 19.10.2026 - 08:06 Güncelleme:
Sis altında kalan Düzce'deki yaylalar dronla görüntülendi.
Kenti çevreleyen Kuzey Anadolu Dağları üzerinde bulunan Güzeldere Yaylası Tabiat Parkı, doğasıyla misafirlerini ağırlıyor.
Sonbaharın gelmesiyle çoğu zaman sis altında kalan bölge, hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen ziyaretçileri ve kampçıları ağırlamaya devam ediyor.
Sis bulutları arasında kalan yaylaların oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.
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