Düzce'de sis altında kalan yaylalar havadan görüntülendi

Sonbaharın gelmesiyle çoğu zaman sis altında kalan bölge, hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen ziyaretçileri ve kampçıları ağırlamaya devam ediyor.

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