Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 100 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu elde edilecek ham madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinden 1'i, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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