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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 16:21 Güncelleme:
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 100 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu elde edilecek ham madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinden 1'i, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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