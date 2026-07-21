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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 22:27 Güncelleme:
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden doğu illerine uyuşturucu madde sevk edeceği değerlendirilen S.K. (49) ve F.B'nin (43) aracında ve üzerinde arama yaptı.

        Aramada, 5 parça halinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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