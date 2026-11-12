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        Düzce'deki depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

        Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Düzce'deki depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

        Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

        Depremin merkez üssü olan Kaynaşlı ilçesindeki Deprem Şehitliği'ne gelen aileler, yakınlarının kabirleri başında dua etti.

        Düzce Valisi Mehmet Makas, Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Belediye Başkanı Efdal Altundal ve protokol üyeleri de mezarları ziyaret ederek karanfil bıraktı.

        Vali Makas, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. İl Müftüsü Osman Aydın, depremde hayatını kaybedenler için dua okudu.

        Makas, gazetecilere, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, "Deprem değil, dayanıksız binaların can aldığına yönelik dünya literatürünün kabul ettiği bir gerçek var." dedi.

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        Depremin ardından Düzce'nin üzerine düşeni yaptığını belirten Makas, "Kentsel dönüşümünü gerçekleştirmiş bir şehirdir Düzce. Kent genelinde konut stoku yüzde 80-85 bandında yenilendi. 2022'de de bir deprem yaşadık, o depremde can kaybı yaşamadık. Bu yapılaşma konusunda Düzce üzerine düşeni yapmış durumdadır. Yerel yönetimler kentleşmeyi bu şekilde doğru yaptığı sürece, yaşanabilecek depremlerin en az can kaybıyla hatta can kayıpsız atlatılacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

        Vali Makas, afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, "Rabbim büyük felaketlerden korusun fakat bu afetlere hazırlıklı olmakla mükellefiz. Hem devlet hem STK hem de halk konusunda hazırlıkların üst seviyelere çıkarıldığına inanıyorum. Dirençli binalar yaparak inanıyoruz ki daha büyük acılar yaşamayacağız." ifadelerini kullandı.

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        Makas, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Depremde 5 çocuğunu yitiren Mustafa Çillioğlu ise acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu dile getirerek, bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını diledi.

        Kaynaşlı ilçesindeki anma programı, belediye sosyal tesislerinde mevlit programıyla son buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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