Düzce'den AB ülkelerine 7 ayda 6 bin 674 ton iç fındık ihraç edildi

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 7 ayda, 6 bin 674 ton iç fındık satışı yapıldı.





Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "yeşil altın" olarak bilinen fındık mahsulünün yeni sezon hasadına kentin alçak kesimlerinde başlandığı belirtildi.



Üründe "erken hasat"ın kalite ve rekolte kaybına neden olacağına değinilen açıklamada, "Düzce genelindeki 2026 fındık hasat tarihleri, sahil kesiminde 10 Ağustos, orta kesimde 15 Ağustos ve yüksek kesimde 25 Ağustos olarak belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.





Açıklamada, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-temmuz aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.



Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü kaydedilen açıklamada, ocakta 811, şubatta 1026, martta 957, nisanda 1667, mayısta 839, haziranda 681 ve temmuzda 693 ton olmak üzere toplam 6 bin 674 ton iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği bildirildi.



