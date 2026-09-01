Eski mobilyaları yenileme hobisini el sanatlarıyla birleştirip kazanç kapısı oluşturdu

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Düzce'de hobi olarak başladığı mobilya yenileme işini mesleğe dönüştüren Sema Akın, yeniden kullanıma kazandırdığı mobilyalar ile ahşap, polyester ve seramikten ürettiği dekoratif ürünlerle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Akçakoca ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Akın, 2019'da yenilediği mobilyaların çevresindekilerce beğenilmesi üzerine hobi amacıyla yakın arkadaşlarının sehpaları, etajerleri ve komodinleri üzerinde çalışmaya başladı.

Hobisini kazanca dönüştürme kararı alan Akın, bir süre müşterilerinin evlerine giderek eski mobilyaları yeniledi.

Evinin altında oluşturduğu atölyede eski mobilyaları yeniden kullanıma kazandırmak için titiz çalışmalar yürüten Akın, hasarlı bölümlerini onardığı mobilyalara, kesme, zımparalama, boyama ve eskitme işlemlerini uygulayarak yeni görünüm kazandırıyor.

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Halk Eğitimi Merkezinden çini işlemeciliği, sepetçilik, boyama ve süsleme sanatları alanlarında eğitim aldıktan sonra 2019 yazında ilçede kadınların üretimlerini sergilemeleri ve satış yapmaları amacıyla kurulan yöresel çarşıda da atölye açan Akın, hem geri dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor hem de ahşap, polyester ve seramik kullanarak dekoratif ürünler hazırlıyor.

- "Mobilyalara yeniden hayat vermek beni çok mutlu ediyor"

Akın, AA muhabirine, 7 yıl önce kendi mobilyalarını boyayarak işe koyulduğunu, yaptığı çalışmalardan güzel geri dönüşler aldıktan sonra kendini geliştirmeye karar verdiğini söyledi.

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İlk başladığında evlere gidip mobilyaları dönüştürdüğünü, sonrasında bu işin daha sağlıklı olması için oturduğu evin altında atölye kurduğunu anlatan Akın, "Önce mobilyaların hasarlı yerlerini onarıyorum. Kimisi alt perdeyi kimisi ayakları kesmemi istiyor. Ben orada her türlü kesebiliyorum, takabiliyorum, zımparalıyorum, makineyle el boyaması yapıyorum. Kimisi sadece düz boyama istemiyor, boyandıktan sonra eskitme görünümü de istiyor. Bunların hepsini evimin altındaki atölyede yapıyorum." diye konuştu.

Akın, mobilyalarını yenilediği ailelerin mutluluğunu görünce işine daha çok sarıldığını dile getirerek, "Mobilyalara yeniden hayat vermek beni çok mutlu ediyor. Bazen öyle mobilyalar geliyor ki 90, 100 senelik. Onu yeniden hayata çevirmek, kırık olan bacağını tamir etmek, boyamak, yeniden onu insanların olduğu yere çıkarmak çok güzel. Mesela bir müşterim bana 'Şu anda babaannem karşımızda oturuyormuş gibi hissediyoruz.' dedi. Yani 100 sene öncesini günümüze getirmiş oluyorum. Bu da beni son derece mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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İlçedeki girişimci kadınların çalıştığı Yukarı Mahalle'deki yöresel çarşıda da 2019 yazında atölye açtığını belirten Akın, şöyle devam etti:

"Burada geri dönüşümün yanı sıra ham ürünleri alıp boyayıp, dresuar, ayna, komodinler, abajur gibi ürünler yapıyorum. Çini kursuna da gittiydim, bunları da diğerleriyle pekiştirdim. Halk Eğitimi Merkezinin açtığı sepetçilik kursu sayesinde de farklı sepetler, abajur kafaları yapıyorum. İnternet üzerinden online olarak da dersler aldım. Bu işin daha da derinine indikçe Türkiye'de bunları çok iyi yapan kadınlardan da ders aldım."

Akın, çalışmalarında MDF ürünler ile genellikle seramik ve polyester kullandığını belirterek, "Bunları boyuyorum ve eskitiyorum. Sosyal medyadan gelen taleplere göre İstanbul, Ankara, İzmir, Çeşme ve Alaçatı'ya genellikle dresuar, ayna, abajur, lambader, vazo ve çini gönderiyorum." dedi.

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Sema Akın, eşinin ve çocuklarının desteğini aldığı süreçte yeteneğini 40'lı yaşlarından sonra fark ettiğine değinerek, bir kadının kendi parasını kazanmasının güzel olduğunu sözlerine ekledi.