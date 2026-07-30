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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 19:31 Güncelleme:
        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

        Sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Gençlerbirliği ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü, hazırlık müsabakasının ilk yarısında karşılıklı ataklara rağmen gol bulamadı.

        Maçın ikinci yarısında baskılı oynayan Gençlerbirliği, Ousmane Diabate'nin 85. dakikada attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.

        Gençlerbirliği, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından sezon hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.





        - "Transfer bekliyoruz, inşallah alınacak"

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, maç sonunda yaptığı açıklamada, karşılaşmanın ilk yarısında genç futbolculara şans verdiğini söyledi.


        Diyadin, "İkinci yarıda kadromuzu biraz değiştirdik ama yine genç oyuncular vardı. Güzel bir maç oldu. Hazırlık kampı olarak da başından beri takımın uyumlu olmasından dolayı güzel bir kamp sezonu geçiriyoruz. Ancak hala daha beklediğimiz transferler var. Yapılması gereken takviyeler var. Çok pozitif oyuncu grubum var. Onların da ihtiyacı olan yeni arkadaşların aralarına katılması gerekiyor. Lige yaklaşık 2 hafta kaldı, transfer bekliyoruz, inşallah alınacak." diye konuştu.

        Ligin ilk maçında Fenerbahçe ile karışılacaklarını fakat ilk gündemlerinin transfer olduğunu dile getiren Diyadin, "Şu anki gündemimiz transfer yapmak ve takıma oyuncu katmak. Bunun haricinde gündemimiz yok. Diğer türlü zaten gayet uyumlu bir ekibimiz var. Gayet de güzel çalışıyoruz. Yine söylüyorum bu kadar pozitif olan bu takıma oyuncu grubuna gerekli takviyelerin yapılmasının zorunlu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçını ondan sonra son hafta düşünürüz." ifadelerini kullandı.



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