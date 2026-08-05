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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK ile Gençlerbirliği, hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 18:24 Güncelleme:
        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK ile Gençlerbirliği, hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.


        Sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Çorum FK ile Gençlerbirliği, tesisteki sahada hazırlık müsabakasında karşılaştı.


        Karşılaşma, golsüz berabere sona erdi.


        Gençlerbirliği, maçın ardından üçüncü etap hazırlık kampını tamamlayarak tesisten ayrıldı.


        Kırmızı-siyahlı futbolcuların, iznin ardından Fenerbahçe ile yapacakları lig mücadelesi için kulüp tesislerinde toplanacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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