Gölyaka'da Muhtarlar Günü kutlandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesindeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gölyaka Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Demircan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Demircan'ın günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından Gölyaka Belediyesi Kültür Park Sosyal Tesisleri'nde katılımcılara dernek tarafından yemek ikramı yapıldı.

Törene, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.