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        İpek Yolu Trail Koşusu, Düzce'de gerçekleştirilecek

        Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek İpek Yolu Trail Koşusu, Düzce'de yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 13:45 Güncelleme:
        İpek Yolu Trail Koşusu, Düzce'de gerçekleştirilecek

        Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek İpek Yolu Trail Koşusu, Düzce'de yapılacak.

        Düzce Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile Düzce Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek koşuya ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, etkinliğin, Türkiye'nin en prestijli yarışlarından biri olmaya aday olduğunu söyledi.

        Arslantürk, yarışlara şu ana kadar 220 sporcunun başvurduğunu kaydetti.

        Tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan Prusias ad Hypium Antik Kenti önünden başlayacak yarışların 20 ve 13 kilometrelik 2 parkurdan oluştuğunu belirten Arslantürk, sporcuların parkur boyunca Düzce'nin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını spor ve eğlenceyle keşfedeceklerini dile getirdi.

        Arslantürk, 6 Haziran Cumartesi günü yapılacak yarışların, kentin konaklama ve hizmet sektörüne katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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