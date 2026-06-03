Mavi bayraklı 3 plaja sahip Akçakoca'nın 38 kilometrelik sahil şeridi sezona hazırlanıyor

"Batı Karadeniz’in incisi" diye tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde plajlar, İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle temizleniyor. Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ve Akçakoca Belediyesi ekipleri, sahillerde oluşan kirliliği önlemek ve kum birikintilerini düzenlemek için çalışma yürütüyor. Toplam 38 kilometrelik sahil şeridinde yer alan, 3’ü mavi bayraklı plajların bulunduğu bölgede, turizm sezonu boyunca belirli aralıklarla temizlik yapılacak. Temizlik çalışmalarının hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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