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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Mavi bayraklı 3 plaja sahip Akçakoca'nın 38 kilometrelik sahil şeridi sezona hazırlanıyor

        Mavi bayraklı 3 plaja sahip Akçakoca'nın 38 kilometrelik sahil şeridi sezona hazırlanıyor

        "Batı Karadeniz'in incisi" diye tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde plajlar, İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle temizleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Mavi bayraklı 3 plaja sahip Akçakoca'nın 38 kilometrelik sahil şeridi sezona hazırlanıyor

        "Batı Karadeniz’in incisi" diye tabir edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde plajlar, İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle temizleniyor.

        Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ve Akçakoca Belediyesi ekipleri, sahillerde oluşan kirliliği önlemek ve kum birikintilerini düzenlemek için çalışma yürütüyor.

        Toplam 38 kilometrelik sahil şeridinde yer alan, 3’ü mavi bayraklı plajların bulunduğu bölgede, turizm sezonu boyunca belirli aralıklarla temizlik yapılacak.

        Temizlik çalışmalarının hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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