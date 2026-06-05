Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Düzce'de "Öğretmen Akademileri Projesi"nin tanıtımına katıldı:

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Düzce'de "Öğretmen Akademileri Projesi"nin tanıtımına katıldı:

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Düzce'de "Öğretmen Akademileri Projesi"nin tanıtım programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 19:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Düzce'de "Öğretmen Akademileri Projesi"nin tanıtımına katıldı:

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Düzce'de "Öğretmen Akademileri Projesi"nin tanıtım programına katıldı.

        Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Yelkenci, öğretmen akademilerinin, öğretmenlerin gelişimi için hayata geçirildiğini söyledi.

        Öğretmenlerden farklı alanlara yönelerek yeni deneyimler elde etmelerini istediklerini belirten Yelkenci, akademi sayesinde öğretmenlerin alışık oldukları çevrenin dışına çıkmalarını arzu ettiklerini dile getirdi.

        Akademide şehir ve kültür, edebiyat, müzik, biyografi ve düşünce gibi alanların yer aldığını anlatan Yelkenci, şunları kaydetti:

        "Öğretmen Akademileri, İstanbul başta olmak üzere 50 ilimizde uygulanıyor. Akademilerimizin birinci amacı, öğretmenlerimizi rutin çevrenin dışına çıkararak onları insan ve mekanla muhatap etmek. Bir insan, çevresinin dışına nasıl çıkar? Seyahatnameleri okuyarak çıkabilir. Şehirlerle ilgili kataloglara bakarak çıkabilir. Belgeseller izleyerek çıkabilir. Bunların hepsi etkili ve faydası vardır ama bu rutinin dışına çıkma işini yaşayan, hazine denilen insanla temas ederek veya ruhu olan mekanlarla bu işi gerçekleştirerek yaparsa bu yolculuğu içine doğru yapar. Bu yolculuğu içimize doğru yaptığımız zaman o, sınırsız bir alan oluyor. İşte o zaman rutinin dışına çıkıp zengin bir dünyayı keşfetmeye başlarız."

        Öğretmen akademilerinin gönüllülük esasına dayanan bir proje olduğunu anlatan Yelkenci, "Yani öğretmen akademileri, resmi bir program değildir. Kurumsal yapımız Milli Eğitim Akademisi, sivil organizasyonumuz ise öğretmen akademisidir." diye konuştu.

        Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve İl Milli Eğitim Müdürü Gülçen Özer, Yelkenci'ye katılımlarından dolayı tablo hediye etti.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisinin sunulduğu programa Vali Cinbir ve İl Milli Eğitim Müdürü Özer'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!

        Benzer Haberler

        Düzce'de şarampole devrilen çekicinin sürücüsü öldü
        Düzce'de şarampole devrilen çekicinin sürücüsü öldü
        Düzce Belediyesi'ne 12 araçlık takviye Düzce'de itfaiyeciler kentin her nok...
        Düzce Belediyesi'ne 12 araçlık takviye Düzce'de itfaiyeciler kentin her nok...
        Düzce'de hava şaşırttı: 32 derecede yağmur sürprizi
        Düzce'de hava şaşırttı: 32 derecede yağmur sürprizi
        Düzce "Hava Sporları Gençler-Yıldızlar Türkiye Birinciliği" yarışmalarına e...
        Düzce "Hava Sporları Gençler-Yıldızlar Türkiye Birinciliği" yarışmalarına e...
        Yola inen bozayı ile 2 yavrusu görüntülendi
        Yola inen bozayı ile 2 yavrusu görüntülendi
        Kardeşlerin anne ayı ve yavruları ile sohbeti gülümsetti Kendilerine seslen...
        Kardeşlerin anne ayı ve yavruları ile sohbeti gülümsetti Kendilerine seslen...