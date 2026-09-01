11. Uluslararası Edirne Maratonu'nun hazırlıkları tamamlandı
Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) Başkanı Önder Akdağ, 6 Eylül'de gerçekleştirilecek 11. Uluslararası Edirne Maratonu'nun hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.
Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) Başkanı Önder Akdağ, 6 Eylül'de gerçekleştirilecek 11. Uluslararası Edirne Maratonu'nun hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.
Akdağ, Selimiye Meydanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentin uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacağını söyledi.
Maratona 1071 sporcunun katılacağını belirten Akdağ, "Öte yandan üç yıldır üst üste atletizmde hizmet ödülleri veriyoruz. Bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz. En yaşlı 25 atletimize hizmet ödülü takdim edeceğiz." dedi.
Akdağ, maratonla ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, Edirnelileri organizasyona davet etti.
Maratonun coşkuyla gerçekleşeceğini anlatan Akdağ, etkinliğin başından sonuna kadar katılacak her yaş grubundan vatandaşın güzel vakit geçireceğini kaydetti.
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